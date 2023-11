F1 | Verstappen vince Gp Las Vegas

Maxil GP di Las Vegas - 53esima vittoria come Vettel - penultima gara del Mondiale 2023. L'olandese della Red Bull ha preceduto al traguardo la Ferrari di Charles Leclerc e il compagno ...

A las Vegas vince Verstappen, seconda la Ferrari di Leclerc Agenzia ANSA

F1 Gp Las Vegas, risultato: Verstappen vince davanti a Leclerc e Perez Corriere della Sera

Fabio Di Giannantonio trionfa in Qatar! Il pilota romano ottiene il suo primo successo in MotoGP; “Pecco” Bagnaia chiude 2°, e guadagna punti d’oro su Jorge Martin, 10°. Luca Marini completa un podio ...Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu ...