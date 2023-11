F1 | un indomito Leclerc lotta con le Red Bull ed è 2° dietro Verstappen a Las Vegas

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Ci si aspettava grande spettacolo dal Gran Premio di Las, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e le premesse sono state ampiamente mantenute. Nella notte del LasStrip Circuit, le luci della capitale del gioco d’azzardo hanno fatto da cornice ad una gara che ha regalato emozioni, colpi di scena, tanti sorpassi e, soprattutto, il motto “What happens in, stays in” assolutamente confermato, perchè nessuno ha risparmiato nemmeno un centimetro rispetto ai muretti o un attacco ad un avversario. Anche se la gara si può annoverare tra le più spettacolari dell’intero calendario, la vittoria, tanto per cambiare, è andata a Max(Red) ma questa volta l’olandese ha dovuto rimboccarsi davvero le maniche per mettere la sua ...