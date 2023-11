F1 su TV8 | GP Las Vegas 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) La versione riveduta e corretta del Gran Premio di Lasdi Formula Uno sta per diventare realtà. Niente a che vedere con quanto accadde a inizio anni ’80, quando si corse in un kartodromo ricavato all’interno del parcheggio del Caesars Palace. A quattro decenni di distanza si utilizzerà un autentico tracciato cittadino e si gareggerà in notturna. Tutto è stato studiato per massimizzare lo spettacolo. Al riguardo, occhio a non fare confusione. Proprio per sottolineare il carattere di show del GP, si è deciso di disputarlo on Saturday Night, il sabato sera. Di Las, chiaramente. Il fusoo del Nevada ha però 9 ore di differenza rispetto a quello italiano. Dunque, alle nostre longitudini, laprenderà il via alle 7.00 del mattino di domenica 19. Seppur tenutesi in un contesto anacronistico, i GP del 1981 ...