F1 oggi | GP Las Vegas 2023 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di domenica 19 novembre 2023), domenica 19 novembre, andrà in scena il GP di Las, penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino statunitense assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare conformazione della pista. Un tracciato che richiede tanto in termini di motore e le basse temperature saranno da considerare. Le scuderie, infatti, temono molto il graining che potrebbe venirsi a creare sulle mescole e per questo si potrebbe andare verso una scelta sulle gomme dure, come tipologia ideale. La Ferrari, nella tre-giorni, ha fatto vedere una grande velocità. Non è un caso che sia arrivata la pole-position del monegasco Charles Leclerc, dominatore del time-attack di ieri. Tuttavia, la Rossa non ha potuto sfruttare al meglio il proprio potenziale per la penalità ...