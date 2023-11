F1 | Las Vegas; Vasseur ' uno dei migliori Gp della stagione'

"Questa prima gara qui aha regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano, complimenti dunque a Formula 1, perché è stato uno dei migliori Gran Premi della stagione". Parola di Frédéric Vasseur, team principal ...

Formula 1 GP Las Vegas Haas - Nonostante un buon ritmo gara e un degrado finalmente non penalizzante, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg non sono riusciti a portare la Haas in zona punti nell'ultimo Gr ...Charles Leclerc ha portato a casa una grandissima seconda posizione a Las Vegas, ma con un pizzico di delusione per non essere riuscito a vincere. La Red Bull oggi non era imbattibile come lo è stato ...