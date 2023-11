F1 | la Ferrari si porta a -4 dalla Mercedes nella classifica costruttori! A chi sarà favorevole l’ultima pista di Abu Dhabi

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Una delle migliori versioni delladella stagione: a Las Vegas è andata in scena una grande versione della Rossa, con la seconda posizione di Charles Leclerc in mezzo alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Buona anche la prova di Carlos Sainz che chiude sesto con un’ottima rimonta: lo spagnolo è stato penalizzato di dieci posizioni sulla griglia di partenza e allo start è andato in testacoda. Un risultato che consente al Cavallino Rampante di arrivare con il secondo posto dellacostruttori ancora in ballo ad Abu: sono appena quattro i punti di svantaggio nei confronti della, poco brillante oggi con Hamilton mai nel vivo della gara e Russell ingenuo nel prendere una penalizzazione da cinque secondi per il contatto con Verstappen. Seconda piazza della ...