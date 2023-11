F1 | Gp Las Vegas Verstappen ' Drs potente | tanti i sorpassi effettuati'

(Di domenica 19 novembre 2023) Il campione del mondo della Red Bull: "La safety car mi ha aiutato" LAS(USA) - "Una gara in cui il Drs ha fatto la differenza per tutti i piloti, sono state tratte le lotte e i". ...

Max Verstappen ha vinto il Gp di, penultima prova del Mondale di Formula 1. Per il pilota olandese della Red Bull è il 53° successo in carriera, eguagliato Vettel. Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc , scattato ...

F1 Gp Las Vegas, la gara in diretta: Verstappen vince davanti a Leclerc e Perez Corriere della Sera

F1 Gp Las Vegas, vittoria di Verstappen davanti a Leclerc: la cronaca della gara la Repubblica

Lo spagnolo della Ferrari: 'Punti importanti per la classifica costruttori' LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) - 'La macchina oggi poteva lottare per ...Weekend di Las Vegas assolutamente negativo per Lando Norris. Il pilota della McLaren, partito dall'ottava fila si è ritirato dopo pochissimi giri per un brutto incidente nel quale ha perso il control ...