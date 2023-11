F1 GP Las Vegas 2023 | Vasseur | “Peccato per il secondo posto di Leclerc | l’obiettivo era vincere”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) “ha fatto una gara eccezionale, superando tre volte la Red Bull.per ilperchéera la vittoria, ma la gara è stata grandiosa nel complesso, anche per il sestodi Sainz partito dodicesimo. Abbiamo lottato con la Red Bull fino all’ultima curva, una cosa che non si è vista spesso. La safety car è stata il peggior scenario per noi, anche se i piloti hanno fatto molto bene e devo dire che si trovano in un buon momento di forma”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic, dopo la gara del GP di Lasdi F1 con ildie il sesto di Sainz: “Dobbiamo pensare alla prossima gara, la Mercedes dista solo quattro punti e ...