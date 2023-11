F1 GP Las Vegas 2023 | Sainz | “Non sono contento del sesto posto | avevamo il passo per vincere”

(Di domenica 19 novembre 2023) C’è grande amarezza nelle parole di Carlos, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo ilnel GP di Lasdi F1: “Oggi la macchina aveva ilper lottare per la vittoria, perciò nonmolto felice nonostante la rimonta dall’ultima alla sesta posizione“. Lo spagnolo della Ferrari ha poi proseguito: “E’ stata una gara dura perché partendo a metà gruppo non avevo tanto grip e, a causa della pista sporca, le gomme sibloccate più volte. Siamo comunque riusciti a salvare punti preziosi per la squadra: siamo a -4 dalla Mercedes e lotteremo ad Abu Dhabi“. SportFace.

F1 GP Las Vegas 2023 - Perez : “Complimenti a Leclerc per il bel sorpasso - non me l’aspettavo”

Uno show nello show città degli eccessi. Non poteva essere altrimenti il Gran Premio diche partito male, malissimo col tombino killer (chiedere a Sainz per i dettagli) regala spettacolo a profusione in gara. Vince il solito Verstappen , e oramai non fa più notizia mentre a ...

F1 Gp Las Vegas, vittoria di Verstappen davanti a Leclerc: la cronaca della gara la Repubblica

F1: Gp Las Vegas diretta LIVE Virgilio Sport

Il pilota monegasco della Ferrari: 'Peccato per il secondo posto, ho dato tutto' LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) - 'Peccato per il secondo posto, ...Parola di Charles Leclerc dopo il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas che lo ha visto conquistare il secondo posto nelle curve ai danni della Red Bull di Perez. "In partenza - spiega il pilota ...