F1 e MotoGP oggi | orari gare 19 novembre | tv | programma | streaming TV8 e Sky

(Di domenica 19 novembre 2023), domenica 19, si preannuncia una giornata di fuoco per il motorsport globale con gli ultimi due round stagionali del Motomondiale e della Formula Uno. Quest’ultima apre le danze nella prima mattinata italiana con il Gran Premio in notturna di Las Vegas sull’inedito Strip Circuit, in cui la Ferrari scatta dalla pole position e sogna il colpaccio con Charles Leclerc. Prima fila completata però dalla minacciosa Red Bull di Max Verstappen, a caccia di nuovi record in un’annata forse irripetibile. Obiettivo doppio podio non semplice ma fattibile per la Scuderia di Maranello, con Carlos Sainz costretto a rimontare dalla 12ma piazza per la penalità di 10 posizioni in seguito al cambio del pacco batterie (dopo l’impatto con il tombino nelle libere). Il circus delle due ruote entrerà in gioco qualche ora più tardi sotto i riflettori del Lusail ...