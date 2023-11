F1 | Carlos Sainz | “Non sono contento | la macchina aveva un passo da podio o vittoria”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Weekend estremamente sfortunato a Las Vegas per, affossato subito sin dalle prove libere con la penalità di 10 posizioni in griglia (per il cambio del pacco batterie in seguito all’impatto con un tombino) e coinvolto quest’oggi incolpevolmente in un incidente al via che lo ha costretto di fatto a ripartire in fondo al gruppo. Lo spagnolo della Ferrari però non si è dato per vinto, ricostruendo sordopo sorla sua gara e sfruttando i tanti episodi della corsa (tra crash, Safety Car, sanzioni e problemi tecnici) per risalire fino alla sesta posizione finale grazie all’ottimo ritmo e all’impressionante velocità di punti in rettilineo (con e senza DRS) della sua SF-23 sullo Strip Circuit. “Una gara molto difficile partendo a centro gruppo, con pochissimo grip e gomme fredde. Tutti facevano dei ...