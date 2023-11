Europee | Tajani | “Forza Italia supererà il 10 per cento”

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – “Sono convinto chealle elezioniil 10%, stiamo lavorando per questo. Sabato prossimo parte la stagione congressuale per arrivare poi al congresso nazionale che si svolgerà a Roma il 23 e il 24 febbraio per l’elezione del nuovo segretario del movimento politico e che lancerà di fatto la nostra campagna elettorale”. Così il vicepremier e segretario di, Antonio, a margine del meeting di Fi a Taormina. “Tutti i sondaggi indicano che c’è una forte spinta al rialzo dei consensi di, abbiamo visto i dati del tesseramento con 100mila iscritti avendo ridotto i tempi. La nostra azione di buongoverno viene premiata dai cittadini”, ha detto. Al ...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Entusiasmo, idee, partecipazione: Forza Italia conclude questa straordinaria due-giorni a Taormina con un rinnovato ottimismo in vista delle prossime sfide. Raggiungeremo ...