Europee | Gasparri | ' sarà Cuffaro a valutare come affrontare le Europee'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Taormina, 19 nov. (Adnkronos) - "Arrivato al grande convegno di Forza Italia in Sicilia a Taormina, interpellato dai giornalisti sulle prossime elezioniho avuto espressioni cortesi e di apertura che, per mia colpa, forse non sono state chiare. Ho semplicemente detto che a mio avviso Forza Italiapresente alle elezionicon il suo simbolo, con la nostra bandiera, il nome del nostro fondatore Berlusconi e la dicitura Partito Popolare Europeo, che rappresentiamo in Italia e del quale, da tempo, il nostro segretario Antonio Tajani è vicepresidente. Cosa che con più autorevolezza ha detto oggi Tajani". Così il senatore Maurizio. "E sotto il nostro simbolo, ho detto e ripeto, penso sarebbe ragionevole vedere quanti si riconoscano nei valori del popolarismo ...