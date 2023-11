Eur Ladro acrobata arrestato dai Carabinieri

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) CRONACA DI ROMA – Un giovane cileno di 18 anni è statoad opera delle forze dell’ordine dopo essere stato sorpreso a compiere una rapina in un appartamento a Roma. Nel tentativo di intrufolarsi nella casa della vittima, ilabile si è arrampicato sulla grondaia fino ad arrivare al balcone e poi ha forzato la porta finestra per entrare all’interno dell’appartamento. Grazie all’allarme anti-intrusione, la proprietaria è stata in grado di segnalare alle forze dell’ordine ciò che stava accadendo mentre era ancora lontana dal suo domicilio, e l’arresto del giovane cileno è stato effettuato poco dopo. Gli oggetti rubati, che includevano gioielli d’oro per un valore di circa 15mila euro e attrezzi da scasso, sono stati restituiti alla proprietaria legittima dell’appartamento. Il giovane cileno è stato quindi processato nel tribunale di Roma.