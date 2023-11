Esseri umani come scarti? Se esistono è anche colpa mia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Ogni giovedì, nella piazzetta qui sotto casa, si siedono sulle panchine degli immigrati – solitamente, da quel che intuisco, slavi, in buona parte rumeni. Sono lì perché hanno ritirato il pacco settimanale di generi di conforto dalle suore vincenziane. Di solito hanno un bicchiere di plastica in mano con un caffè caldo e si fermano a chiacchierare tra loro. Generalmente sono persone anziane, apparentementemale in arnese, più uomini che donne. Sono glidel sistema. Il primo, se non erro, ad associare il termine “rifiuto” all’uomo fu Zygmunt Bauman, nel suo Vite di scarto. Secondo l’illustre sociologo era rifiuto colui che non poteva più essere impiegato nel processo produttivo, machi consumava male perché troppo poco, mail rifugiato, e comunque le vittime del sistema. Similmente Papa ...