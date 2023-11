Erling Haaland del Manchester City e Martin Odegaard dell’Arsenal FUORI da Euro 2024 mentre la Norvegia non riesce a qualificarsi dopo che la vittoria della Romania su Israele blocca il percorso degli spareggi

(Di domenica 19 novembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’attaccante dele il centrocampistasaranno assenti daglipeiprossima estate in Germaniache lanon è riuscita aper la competizione continentale.è stato escluso dalla partita di qualificazione adi domenica contro la Scozia all’Hampden Park per infortunioaver subito un colpo nellaper 2-0 sulle Isole Faroe giovedì, ma ora è comunque irrilevante. Lanon era già riuscita a finire tra le prime due del proprio ...

C'è preoccupazione in casa Manchester City riguardo le condizioni di. Il numero 9 dei citizens, momentaneamente in Norvegia con la sua Nazionale, ha riscontrato un lieve problema nell'amichevole di martedì con il Far Oer. L'attaccante si è fermato nel ...

Erling Haaland non giocherà la partita contro la Scozia a causa di un infortunio al piede. La Federazione norvegese ha confermato che non è grave, ma la Norvegia non può più sperare di qualificarsi. L ...La Norvegia però non potrà contare su Erling Haaland che ha subito un infortunio alla caviglia e che non potrà prendere parte alla sfida anche sotto indicazione del team medico del Manchester City e ...