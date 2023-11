Empoli - Corsi : «Baldanzi piace alla Fiorentina - è come Di Natale»

Empoli, un Natale di luce: partita la festa, maxi installazioni e la nevicata in piazza

Ufficialmente inaugurato il periodo natalizio che durerà fino al 7 gennaio. Le 'baite' hanno aperto i battenti dando vita al mercatino dell'artigianato.

Empoli è città del Natale: luminarie, mercatini, palaghiaccio, giochi, parata e spettacoli 055firenze

Empoli Città del Natale 2024 tra principesse e supereroi: il programma completo gonews

Solidarietà, batte forte il cuore della Toscana. Anche Batistuta in campo per gli alluvionati a Empoli

EMPOLI - Ha battuto forte ieri sera il cuore della solidarietà allo stadio di Castellani di Empoli. Dove si sono affrontate la Nazionale italiana cantanti ...

Da Batistuta a Spalletti fino a Buffon: parata di stelle a Empoli per la partita in favore degli alluvionati / FOTO

Grande serata di solidarietà allo stadio Carlo Castellani di Empoli, dove ieri sera è andato in scena l'evento "Metti in campo il cuore", partita tra Nazionale Cantanti e Movimento Shalom in favore de ...