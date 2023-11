Elf Me | il Natale e le orecchie a punta di Lillo nel film Prime Video

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 novembre 2023) "Risate, magia e sogni natalizi. Anche in Italia sappiamo fare icon gli effetti speciali!". Dietro le quinte della commedia Elf Me conPetrolo, Anna Foglietta e Claudio Santamaria. "In qualche modo, abbiamo portato la fantasia all'eccesso. Anche perché, ill'ho scritto insieme a Giovanni Gualdoni, Marcello Cavalli e Leo Ortolani, che viene dal fumetto. Del resto sognare è gratis, e il budget non deve essere il primo pensiero. Abbiamo pensato a Mamma ho perso l'aereo, a Ghostbusters e a Gremlins, ma senza scivolare in un percorso imitativo", Elf Me viene raccontato così da Gabriele Mainetti, sceneggiatore e produttore, introducendo il(o meglio dire, il family movie) in un clima cozy e disteso che avvolge l'incontro stampa - nel The Space Moderno di Roma addobbato a festa. …