(Di domenica 19 novembre 2023) Inviato da Silvia Pennacchi - Leggo con un sorriso e una punta di irritazione la proposta di alcuni esponenti politici di introdurre l', per prevenire e contrastare gli episodi di violenza sulle donne, alla luce della tragica fine di Giulia Cecchettin. L'articolo .

Per 4 giovani su 5 una donna può sottrarsi a rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Indagine IPSOS. ActionAid : “Educazione sessuale e affettiva per tutti i cicli scolastici”

Educazione alla vita affettiva e sessuale - via libera in Belgio : proteste di piazza con otto istituti scolastici bruciati o saccheggiati

Educazione affettiva a scuola - il M5S contro la Lega : “Serve personale formato per i ragazzi. La preistoria è finita”

Violenza su donne : Zanella (Avs) - 'educazione affettiva essenziale per i bimbi'

Rispetto alle proposte avanzate in queste ore, +Europa è ovviamente a disposizione per lavorare in Parlamento e fuori: l'sessuo -nelle scuole era nel nostro programma elettorale ...

Educazione affettiva nelle scuole, una riflessione. Lettera Orizzonte Scuola

Educazione sentimentale a scuola, sui social è dibattito. Una docente: “Sono disposta se insieme a figli ci vengono anche i genitori. Altrimenti non perdo tempo” Orizzonte Scuola

Roma, 19 nob. (Adnkronos) - “Non ci sono parole per descrivere il dolore per la morte di Giulia, l’ennesima donna strappata alla vita dalla violenza maschile. Perché è inutile girarci intorno: le donn ...La notizia dell'arresto di Filippo Turetta in Germania è stata accolta con sollievo della famiglia di Giulia Cecchettin.