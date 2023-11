Ecco come la propaganda cinese cavalca i complimenti di Biden all’auto di Xi

Leggi su formiche

(Di domenica 19 novembre 2023) “Bella macchina”. “Hongqi, made in China”. Questo scambio di battute tra Joee Xi Jinping dopo l’atteso incontro a San Francisco, California, sta facendo il giro dei social cinesi. Il breve video è stato condiviso dal governoma anche dalla stessa casa produttiva. Su Weibo, il social di riferimento in Cina, ha registrato centinaia di milioni di visualizzazioni in poche ore diventando il tema più discusso. Il video ha prodotto una ventata di nazionalismo nel dibattito onlinema è stato anche uno dei modi per Pechino di controllare la narrazione sul faccia a faccia tra il leader e il presidente americano. “It’s a beautiful vehicle!” “Red Flag (Hongqi), Chinese brand.” pic.twitter.com/A0DAsZSgbJ — Hua Chunying ??? (@SpokespersonCHN) November 16, 2023 Hongqi, letteralmente “bandiera rossa”, è il più antico marchio ...