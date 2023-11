È la violenza sulle donne | sulle nostre figlie | che rende attuale il film di Cortellesi La Stampa

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 novembre 2023) È la, cheildi. Lo ha scritto su Ladi ieri una giornalista attenta e intelligente come Flavia Perina che riflette sul background sociale e culturale che ha portato all’uccisione (ieri mattina la notizia era molto probabile ma non ancora ufficiale) della povera Giulia Cecchettini ad opera del suo ex fidanzato il ventiduenne Filippo Turetta. Ecco cosa scrive Perina a proposito della. Nel copione secolare della prepotenza maschile – «sei mia, non puoi andartene» – stavolta c’è un elemento distintivo che ...