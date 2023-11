È la bestia nera del Napoli | accostato agli azzurri a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 novembre 2023) Il tecnico ha fatto spesso male in carriera al. Ora vieneai campioni d’Italia per il futuro. Ilè pronto ad iniziare una nuova era. Con ogni probabilità, in realtà sarà solo un breve intervallo che porterà poi all’inizio di un nuovo ciclo. Rudi Garcìa è stato esoto. Al suo posto è tornato Walter Mazzarri. Il tecnico francese non è riuscito ad imporsi in questi primi mesi alla guida del. L’ex allenatore di Roma e Lione, ha portato molta confusione tra gliche non sono riusciti a stringere un rapporto con il nuovo tecnico. Molte sono state le lamentele da parte deglial momento delle sostituzione. La più “celebre” è certamente la sfuriata di Victor Osimhen durante Bologna-. Questi episodi hanno ...