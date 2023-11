È il caos nell’opposizione a tenere in vita il governo Ma per quanto? L’opinione di Sisci

Leggi su formiche

(Di domenica 19 novembre 2023) Non tanto per valor proprio,per infamia altrui. Due ottave di sapore ottocentesco possono spiegare succintamente la permanenza al potere di Giorgia Meloni. Nel suo anno di potere ha sfornato progetti e politiche (lo dico come abbreviazione) velleitarie (fermiamo la migrazione, lanciamo il Piano Mattei, portiamo i migranti in Albania) e idee (lo dico sempre come abbreviazione) balzane (il premierato). Invece ha trascurato l’economia, il Pnrr ed emergenze come l’acciaieria di Taranto che potrebbero fare esplodere il Paese. Il suo proposito, intendiamoci, era buono: affrontiamo il problema dell’immigrazione, quello della dispersione dei poteri. Ma le proposte non erano (non sono) “ingegnerizzate”, anche perché non si capisce bene la fisica che sta alle spalle. La migrazione e questioni annesse, l’abbiamo scritto più volte, è un problema internazionale che non può ...