E dicono che è una porcheria Giulia uccisa | la vergogna della Boldrini contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Lauranon perde occasione di attaccare il. Nemmeno di fronte alle tragedie. Nel giorno in cui una famiglia piange la figlia 22enne,Cecchettin, la deputata del Pd dice la sua. E lo fa con un post su Twitter destinato a far discutere. "Un'altra volta, un'altra donnamentre chi potrebbe e dovrebbe si rifiuta di investire in prevenzione, mentre nella maggioranza c'è chi definisce l'educazione sessuale e all'affettività 'una', mentre ci prepariamo a un altro 25 novembre pieno di retorica". La critica a Giorgia Meloni e ai suoi ministri è chiara. Un attacco, strumentale, nel momento del dolore. Di più,cavalca l'onda del dramma per accusare l'esecutivo di non fare abbastanza. Anche se poi sembra smentirsi da sola: "Pene più severe non ...