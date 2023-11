Drag Race | un’italiana nel cast di All Stars

Leggi su biccy

(Di domenica 19 novembre 2023) Il franchise diè in continua evoluzione. Oltre i vari adattamenti sparsi qua e là per il mondo (in Europa esiste la versione inglese, quella spagnola, la svedese, la belga, l’olandese, l’italiana ed è in arrivo anche quella tedesca) esistono anche numerosi spin off. C’è All, il Vs The World, Holi-Slay Spectacular, Secret Celebrity,U e Queen Of The Universe. Il prossimo anno arriverà anche Global Allche riunirà le miglioriqueen dei vari adattamenti gareggiare tutte insieme. Fra loro ci sarà anche, ovvero la “nostra” Nehellenia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nehellenia Aruta (@nehellenia.90), Nehellenia nel ...