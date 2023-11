Dopo un venerdì di tempo incerto | un fine settimana soleggiato… seppure con qualche nuvola

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 novembre 2023) È stato nella tarda serata di17 che in Italia è arrivato da oltre Oceano la buona novella. Moody’s, l’agenzia di rating ritenuta la più severa nel giudicare i bilanci dei paesi, ha confermato la sua valutazione precedente sullo stato di salute del Paese. Lo scorso mese si erano espresse nello stesso modo anche Fitch e Standard & Poor, le altre due agenzie di rilevanza internazionale che fanno lo stesso tipo di analisi. Quest’ ultima ha completato la nota della sua valutazione con un commento che conferisce a essa una valenza ancor più positiva. Quella stessa agenzia afferma che per il Paese, l’outlook, cioè le prospettive di crescita, è risalito da in discesa a stabile. È un particolare degno di nota, quell’ affermazione e si commenta di per se. Non solo per quanto attiene l’attività di governo, che riceve da essa il placet su quanto l’esecutivo ha fatto ...