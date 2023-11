Domenica ecologica | chi può circolare e le fasce orarie

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 novembre 2023) Stop al traffico privato oggi,19 novembre dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, per la prima delle cinque domeniche ecologiche previste tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. In Fascia verde sono autorizzate asoltanto le auto a benzina Euro 6, quelle elettriche, ibride, alimentate a Gpl e a metano. Via libera anche ai mezzi Bi-fuel, purché marcianti a Gpl o metano, dalla categoria Euro 3. Esenzione per i veicoli con contrassegno disabili e per quelli in sharing. Deroga anche per i ciclomotori a due ruote, con motore quattro tempi Euro 2 e successivi, e per i motocicli quattro tempi Euro 3 e successivi. Eventi in programma tra via dei Fori Imperiali, il Colosseo e il Vittoriano. Sempre oggi, alle 8.30, partirà la mezza maratona «Rome 21k» che da viale della XVII Olimpiade toccherà il centro storico e lungotevere. ...