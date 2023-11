Dl Anticipi | Fregolent IV | ' governo più tasse per tutto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Piùper. Dovrebbe essere questo il nuovo slogan della maggioranza che non perde occasione di introdurre nuove”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia. “Laddove non previste nei decreti - prosegue -, lesono introdotte con emendamenti ad hoc. Così è accaduto per il decretocon un emendamento a prima firma Garavaglia che introduce una tassa di imbarco e sbarco per i passeggeri di aerei, treni, navi e traghetti. Una tassa che questa volta servirà per finanziare il risanamento dei debiti dei comuni, ma che andrà a colpire cittadini e imprese”. “È un meccanismo perverso che creerà disparità a seconda del comune e che sferrerà un duro colpo al turismo italiano. Altro che sovranismo, con questa norma verranno ...