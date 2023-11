Djokovic vince le Atp Finals 2023 su Sinner | quanti soldi hanno guadagnato i finalisti? Ecco il montepremi

(Di domenica 19 novembre 2023) Novakbatte Jannike si conferma campione delle ATPdopo il successo già conquistato lo scorso anno a Torino. Il serbo chiude il torneo con quattro vittorie su cinque match disputati e lo stesso vale per l’azzurro, al quale però è mancata la ciliegina sulla torta del trionfo in finale davanti al proprio pubblico.ha totalizzato nel corso del suo torneo undi €4.129.956, mentresi ferma a €2.434.534, che sono comunque un bell’accontentarsi. SportFace.

IL PRIMO SET! Pesano i soli due punti persi al servizio in tutto in parziale, uniti ad otto ace. Mai Jannik è arrivato neanche a 30, accusando evidenti difficoltà in risposta.

Come lui nessuno. Il numero uno al mondo Novak Djokovic si è confermato tale vincendo il suo settimo titolo delle ATP Finals, distanziando così il precedente record condiviso con Roger Federer (6). A ...L'ex campione azzurro, oggi commentatore delle Atp Finals a Torino, si è lasciato andare a un suggerimento particolare per mettere in difficoltà il serbo: cosa ha detto ...