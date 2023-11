Djokovic spazza via i sogni di Sinner e a Torino dà una lezione alle nuove generazioni

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 19 novembre 2023) Nella partita di tennis più importante mai giocata in Italia, Jannikha preso unada Novak. Ci ha provato, l'altoatesino. Più sottotono rispetto al resto della settimana. Ma di fronte aveva un giocatore che di umano dimostra di avere ben poco, settimana dopo settimana. Pronti via e al secondo turno di servizio diè giàgiugulari del suo avversario. Recupera da 40-15 e ottiene il break. Nei suoi, di turni di servizio, praticamente non si gioca. Son tutti lì che già pensano al secondo set.appare più grintoso, muove il pugnetto, guarda il suo angolo, ma poi subisce un parziale di 10 punti consecutivi (14 considerando anche la fine del primo set) e anche il secondo parziale s'avvia su un binario sfavorevole. C'è un ...