(Di domenica 19 novembre 2023)si èto a sorpresa con il programma che tempo che fa di Fabio, su Nove dopo la vittoria in finale contro. "Jannik è iluno italiano - ha detto - che ha fatto la ...

Djokovic si collega con la coppa da Fazio: 'Sinner il numero uno, però...'

si è collegato a sorpresa con il programma che tempo che fa di Fabio Fazio, su Nove dopo la vittoria in finale contro Sinner . "Jannik è il numero uno italiano - ha detto - che ha fatto la ...

Djokovic si collega con la coppa da Fazio: "Sinner il numero uno, però..." Corriere dello Sport

Jannik Sinner: cosa hanno rivelato Novak Djokovic e i Campioni del ... Olympics

Djokovic si collega con la coppa da Fazio: "Sinner il numero uno, però..."

Il serbo, campione alle Nitto ATP Finals, ha speso altre belle parole per il tennista italiano nella trasmissione "Che tempo che fa": "È un grandissimo ragazzo, ha talento" ...

Sinner-Djokovic, è il gran giorno! Torino sogna l'impresa

A tennis si gioca per come si è. Nelle finali dei tornei che fanno la differenza in una carriera, che separano gli ottimi giocatori dai campioni e ...