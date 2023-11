(Di domenica 19 novembre 2023) «? Sicuramente arriverà ad essere il1 del mondo. Non lo dico solo io. Glibellissime,. Manonme». Così Novak, fresco...

Atp Finals 2023: Antonio Conte a Torino per Alcaraz - Djokovic. Nel box di Nole anche Luka Jovic

... quella tra Carlos Alcaraz e Novak. In particolare, avvistato ancora una volta, dopo le ... criticato per le sue prestazioni negative, Luka Jovic, serbo come Nole e proprionel suo ...

Djokovic ospite a sorpresa da Fazio: «Sinner Diventerà il numero 1. Gli auguro cose bellisime, ma non quando ilmessaggero.it

Che tempo che fa, da Fazio c'è Djokovic: "Un gigante". E Burioni Il Tempo

Djokovic ospite a sorpresa da Fazio: «Sinner Diventerà il numero 1. Gli auguro cose bellisime, ma non quando gioca contro me...»

«Sinner Sicuramente arriverà ad essere il numero 1 del mondo. Non lo dico solo io. Gli auguro bellissime, cose. Ma quando non gioca contro me». Così Novak Djokovic, ...

Che tempo che fa, da Fazio c'è Djokovic: "Un gigante". E Burioni

Dopo la vittoria alle Atp Finals di Torino, Novak Djokovic è stato ospite in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa del 19 novembre.