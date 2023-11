Djokovic, 400 settimane da numero 1: storia di un sogno da leggenda

Da lunedì 20 novembre 2023, dopo le Nitto ATP Finals che ha vinto per la settima volta in carriera, Novaksi può fregiare di un record in più. E' il primo tennista, uomo o donna, con...

Djokovic, 400 settimane da numero 1: storia di un sogno da leggenda SuperTennis

Djokovic conquista le Nitto ATP Finals, Sinner ko: Nole show, superato Federer Tuttosport

Nitto ATP Finals: Djokovic sette bellezze, Sinner sconfitto in finale

Nessuno ha mai battuto Novak Djokovic due volte nella stessa edizione delle Nitto ATP Finals. Nemmeno Jannik Sinner, sconfitto in finale 63 63 ...

ATP Finals Tennis: Sinner perde e Djokovic è il re dell'ATP (3-6 / 3-6)

a 7.600 punti (primo Djokovic a 10.345, secondo Alcaraz a 8.855). Il regolamento delle Finals prevede 200 punti per ogni vittoria nel girone, 400 punti per la vittoria in semifinale, 500 punti per la ...