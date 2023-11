(Di domenica 19 novembre 2023) Lucianoe Nicolò Barella attesi instampa alla vigilia di, partita che deciderà il destino degli azzurri per i prossimi Europei ...

Diretta Italia - Jorginho in conferenza stampa LIVE a Coverciano

Spalletti - in diretta la conferenza prima di Italia - Macedonia

Luciano Spalletti e Nicolò Barella attesi instampa alla vigilia di Ucraina - Italia , partita che deciderà il destino degli azzurri per i prossimi Europei ...

Diretta conferenza Spalletti, le parole prima di Ucraina-Italia LIVE Corriere dello Sport

Rivivi diretta Spalletti, dichiarazioni e conferenza stampa dopo Italia-Macedonia LIVE Corriere dello Sport

Joe Montemurro ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Inter. Tuttojuve.com ha seguito l'evento in diretta: La squadra è cresciuta nella ...Il ct della Nazionale parla alla vigilia della decisiva sfida per la partecipazione degli azzurri ai prossimi europei ...