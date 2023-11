Diletta | relax a Dubai con Karius | “Vacanza | famiglia | amici e… tanto amore”

(Di domenica 19 novembre 2023) La presentatrice Dazn si gode la pausa della nazionali per una piccolaassieme al suo compagno e alla bambina

La coppia si gode un po' diin famiglia prima di tornare ai rispettivi impegni: lui in campo nel campionato inglese e lei in tv per seguire le partite di serie A. Leggi AncheLeotta ...

Diletta Leotta, la super vacanza a Dubai con Loris Karius: «Famiglia e tanto amore» ilmattino.it

Diletta Leotta, relax al sole di Dubai con la famiglia ClubDoria46.it

La presentatrice Dazn si gode la pausa della nazionali per una piccola vacanza a Dubai assieme al suo compagno e alla bambina ...Diletta Leotta, in questo momento, si trova in vacanza con la sua famiglia a Dubai. La conduttrice sportiva di Dazn si sta concedendo un po' di relax insieme ai ...