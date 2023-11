Di Foggia | ritratto della Ceo di Terna | gli studi in ingegneria e poi Nokia

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 19 novembre 2023) È la prima donna a guidare un'azienda partecipata dallo Stato dai tempi di Marisa Bellisario. Era il 1981 quando la manager nata in provincia di Cuneo assumeva la guidaItaltel. Oltre 40 anni dopo Giuseppina Didiventa amministratrice delegata di, l'azienda italiana che si occupa delle reti di trasmissione dell'energia elettrica. E l'auspicio è che il camminonuova numero uno dell'ex "costola" di Enel sia simile a quelloBellisario. Certo, il contesto è diverso: la manager piemontese arrivò nel 1981 per assumere la dirigenzaItaltel, grande gruppo industriale parastatale di 30 aziende elettromeccaniche con circa 30.000 dipendenti, allora in grave crisi e da ristrutturare.