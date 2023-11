“Devo dirvi una cosa su Giulia” Tu si que vales | il terribile annuncio di Luciana Littizzetto scuote il pubblico

(Di domenica 19 novembre 2023) Tu sì que, ildi. Nella puntata di ieri, sabato18 novembre, i 16 concorrenti si sono contesi i 100mila euro di premio in una emozionante finale. Nell’ultimo capitolo dell’edizione 2023 dello show condotto daStabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ad avere la meglio è stato il baby violinista Samuele Palumbo. A decretarlo è stato ilda casa che lo ha votato attraverso il televoto. Samuele col 46% di voti ha preceduto Amedeo Abbati col 21%,Catena col 20% e Fabio Piacentini col 14%. A trionfare nella Scuderia di Gerry Scotti è stato il cameriere ballerino che aveva fatto commuovere il popolare conduttore, Pietro Failla. A lui si sono affiancati Massimo Cammarata e Italo ...

Non voglio fare drammi, non so che... grazie'. Commosso fino alle lacrime Alfonso Signorini.

