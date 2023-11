De Vrij | «Bello tornare titolare Mi farò trovare pronto per l’Europeo!»

(Di domenica 19 novembre 2023) Stefan Deè stato uno dei protagonisti di Olanda-Irlanda, con l’assist per il gol che ha permesso la qualificazione a Euro 2024. Al termine della partita il difensore dell’Inter ha parlato a NOS. FIDUCIA – Stefan Decommenta la sua presenza in campo dal 1? con l’Olanda, dopo tanto tempo. Così il calciatore dell’Inter al termine della sfida contro l’Irlanda: «È statonella formazione. Questo è successo qualche tempo fa. Invecchi, fai più esperienza e impari più cose. Poi impari anche ad affrontare gli intoppi e a trasformarli in qualcosa di positivo. Vengo sempre a Oranje con un grande sorriso, faccio sempre del mio meglio e mi diverto. Penso anche di essermi inserito molto bene nel gruppo. Devo essere paziente, aspettare la mia opportunità e assicurarmi di essere ...

Frosinonee coraggioso, capace anche di schiacciare più volte tutta l'Inter nella sua metà ... Prima De, poi Frattesi. Si rivedono anche Arnautovic, che concede un po' di tregua al sempre ...

De Vrij, l’elogio di Koeman: “Tanta professionalità, ho molto rispetto di lui” Io Tifo Inter

Koeman: “De Vrij Ho molto rispetto per lui, abbiamo un buon legame. È da tempo che…” fcinter1908

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Irlanda, il c.t. dell'Olanda ha speso belle parole per il difensore nerazzurro ...Il centravanti orgoglioso di poter lavorare con gente come de Vrij o van Dijk. LIVELLO ALTO - L’attaccante ... «Essere tra questi giocatori per me è un momento molto bello. Per me la cosa più ...