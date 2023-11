De Gea rifiuta l’Al Nassr a causa della… moglie

(Di domenica 19 novembre 2023) Il portiere spagnolo non si trasferirà all'Al: motivi familiari hanno spinto are l'offerta dall'Arabia Saudita

La moglie non vuole trasferirsi in Arabia Saudita : De Gea rifiuta una maxi-offerta e aspetta lo United

Nonostante ciò, David Deha preso una prima importante decisione: non si trasferirà in Saudi Pro League. Il trentatreenne avrebbe detto no all'offerta da 500.000 euro a settimana dell' Al Nassr , ...

De Gea rifiuta l'offerta dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo: la moglie ... Fanpage.it

‘No’ a oltre 500mila euro a settimana: De Gea rifiuta l’Al Nassr Goal.com

De Gea rifiuta l’offerta dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: la moglie ha bloccato la trattativa, non vuole andare a vivere in Arabia Saudita ...David de Gea dice no all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: secondo il Sun, il club saudita aveva messo sul piatto un contratto da 26 milioni di euro l'anno, ma il portiere ex Manchester United ha rifiuta ...