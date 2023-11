Darmian | il premio dell’Inter è cosa fatta! Doppia scelta sul rinnovo

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023)ha avuto un inizio di stagione molto positivo con l’Inter e anche con l’Italia si è confermato, aprendo il 5-2 alla Macedonia del Nord. Sul, il giornalista Fabrizio Romano non ha dubbi. FIRMA IN ARRIVO – Matteosarebbe in scadenza di contratto al 30 giugno 2024, ma la data è solo formale. Questo perché l’Inter ha un’opzione per esercitare il, prolungando l’intesa di un ulteriore anno. Fabrizio Romano fa sapere che questa clausola sarà sfruttata senza alcun dubbio, spostando quindi la scadenza al 30 giugno 2025. Siasia l’Inter vogliono proseguire l’accordo iniziato nel 2020, perciò il difensore avrà (almeno) un’altra stagione in nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...