Dalla Regione Lazio ulteriori 4milioni di Euro per il trasporto pubblico locale

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) La Giunta regionale del, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato il finanziamento di 4 milioni dia titolo dirisorse in favore dei servizi TPL per l’anno 2023, da attribuire ai Comuni del(esclusa Roma Capitale). «Stiamo continuando il nostro lavoro per migliorare e potenziare il servizionella nostra– ha dichiarato l’assessore Ghera – questi4 milioni, si aggiungono ai 64 milioni già stanziati da questa amministrazione regionale per il 2023, in favore dei comuni del, grazie ai quali, stiamo cercando di rispondere alle esigenze dei cittadini che si devono spostare quotidianamente per raggiungere i luoghi di lavoro o le scuole. Il rafforzamento ...