Dalla poesia «Se domani non torno» all’urlo contro i «bravi ragazzi che uccidono» L’onda social anti-patriarcato dopo la morte di Giulia Cecchettin

(Di domenica 19 novembre 2023) «Sesono io, mamma, se non, distruggi tutto. Setocca a me, voglio essere l’ultima». Il finale già scritto di, vittima di femminicidio a 22 anni, sta facendo rimbalzare suiunadel 2011 attribuita all’attivista peruviana Cristina Torre Cáceres. Tra le innumerevoli condivisioni c’è anche quella della sorella Elenache tiene a sottolineare: «Io non starò mai zitta, non mi farete mai tacere». Laè una denunciale diverse forme di violenza subite dalle donne in quanto tali. «Ti diranno che sono stata io, che non ho urlato, che erano i miei vestiti, l’alcool nel sangue», si legge nella, il cui chiaro ...