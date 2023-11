Da noi a ruota libera | ospiti puntata 19 novembre 2023 | Selvaggia Lucarelli | Claudia Pandolfi | Giacomo Giorgio e Diego dalla Palma

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 19 novembre 2023) Oggi, domenica 19, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la decimadella quinta edizione Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella decima, in studio, scrittrice, blogger, conduttrice in tv e in radio, anche in questa stagione sta rivestendo il ruolo di giurata in Ballando con le stelle. Presenti ancheed Emanuele Di Stefano, protagonisti di Noi siamo leggenda, il nuovo teen drama che arriva su Raidue dal 22, diretto da Carmine Elia (Mare fuori, La porta rossa) che ...