Da Fingernails a Lei | amore e altri rimedi artificiali

(Di domenica 19 novembre 2023) L'intelligenza artificiale sta sempre più interferendo nella nostra vita, andando a intaccare anche fattori così personali e intimi come quelli amorosi. E il cinema e la TV sono sempre stati là a raccontarci tale dominio interiore. Ne parliamo in questo approfondimento. L'essere umano ha paura; vive sospinto dal timore. E quando si parla di prendere una decisione in campo amoroso, ecco allora che tutto si veste di panico ansiogeno, perché nulla qui è prevedibile, sicuro, o certo. Non sorprende, pertanto, che in un mondo come quello contemporaneo, fatto di schermi accesi, e scelte spesso affidate a un calcolo dettato da continui algoritmi, tutto venga rimesso nelle mani di risultati matematici, processi tecnologici, così da allontanarsi dalle proprie responsabilità e giustificare eventuali sbagli. I post da guardare, i like da mettere, perfino gli appuntamenti da organizzare e gli ...