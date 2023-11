(Di domenica 19 novembre 2023) DaVia del Casaletto, 45 – 00151Telefono: 06/536015 Sito Internet: www.trattoriada.it Tipologia:na / pizzeria Prezzi: antipasti e fritti 1,50/12€, primi 11/14€, secondi 11/20€, dolci 5/9€ Chiusura: Mercoledì OFFERTA L’insegna di questo ristorante-trattoria porta ancora il nome del vecchio proprietario che, negli ’70 del secolo scorso, prese in mano le redini dell’osteria di famiglia aperta dai genitori negli anni ’50, quando Monteverde Nuovo diventava sempre più quartiere e meno borgata. Dal 2009 sono Leonardo e Maria Pia a condurla egregiamente, facendola diventare non solo un valido indirizzo di zona, ma un riferimento per tutta. Il menù parla ovviamenteno, con tutti i capisaldi di questo tipo di cucina, soprattutto nei primi piatti, tra i ...

La stagione successiva lapunta su di lui e Stephan non delude le aspettative, giocando 3 anni ... E in nazionale El Shaarawy esordisce per la prima volta in nazionale con il CTPrandelli, ...

Da Cesare - Roma Secolo d'Italia

Prosegue l'impegno del Rotary Club Roma Giulio Cesare contro il ... PaeseRoma.it

Divieti e chiusure scatteranno dalle 6,30 di domenica fino alle 14,30 o comunque fino al termine della manifestazione sportiva giunta alla sua 28esima edizione. Come cambia la viabilità e i percorsi a ...Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio insiste per la chiusura del carcere di Roma Regina Coeli: diventi un museo Il ...