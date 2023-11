Curling | l’Italia non dà scampo alla Norvegia e supera il primo esame importante agli Europei

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Secondo acuto permaschile2023 di, in corso ad Aberdeen, in Scozia: gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Alberto Pimpini come alternate,no ilostacolo davvero probante piegando ladi Magnus Ramsfjell, Martin Sesaker, Bendik Ramsfjell e Gaute Nepstad, con Wilhelm Naess in qualità di riserva, costrettaresa per 12-7 dopo nove end. Laconquista il martello, approfittando di un Last Stone Draw imperfetto da parte di Mosaner, e sfrutta l’ultima stone per marcare i primi due punti. La risposta degli azzurri è eccellente e cosìmette a segno un big end ...