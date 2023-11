Cuciniamo insieme | crostata crema e amarene

Leggi su panorama

(Di domenica 19 novembre 2023) Cominciano le giornate da tè caldo a metà pomeriggio, da colazione fumante la mattina prima di affrontare il primo gelo. E riaffiorano - è la magia della gastronomia - ricordi di sapori fanciulli, di ricette consuete e antiche. Così ci è venuto un irrefrenabile desiderio di dolcezze familiari. E dai taccuini della nonna spunta questabuonissima, facile e ricca di suggestioni. Noi la facciamo un po’ rustica scegliendo ingredienti «grezzi». Ingredienti - Per uno stampo da 25 centimetri. Per la frolla: 250 grammi di farina tipo 1, 100 grammi di zucchero di canna non raffinato, 140 grammi di burro di primo affioramento, due uova, mezzo cucchiaino di sale, la buccia di un limone non trattato. Per la farcitura: 4 cucchiai rasi di farina 00, 4 cucchiai colmi di zucchero bianco, 500 ml di latte, due tuorli d’uovo, 4 cucchiai di...