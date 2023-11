Cuadrado verso Juventus-Inter | «Come stai? Bene bene! Sinner…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023)cettato al termine dell’incontro tra Sinner e Djokovic alle Finals di Torino. Il colombiano si è espresso anche in ottica. OTTIMISMO ? Juanera presente al Pala Alpitour di Torino ad assistere alla finale delle ATP Finals tra Yannick Sinner e Novak Djokovic, vinta da quest’ultimo con un doppio 6-3. Il colombiano è statocettato da Sport Mediaset al termine dell’incontro. Un sorriso anche in vista di: «Mi è piaciuta molto la partita. Il tennis? Mi piace, ma non gioco. Bell’atmosfera, peccato per Sinner. Iosto?».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...