Cuadrado a Torino prima di Juventus-Inter! Ma per la finale Sinner-Djokovic

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023)si allena con l’Inter per cercare di smaltire il problema al tendine d’Achille ed essere a disposizionedi-Inter. Nella settimana che porta al derby d’Italia, l’esterno colombiano ha anticipato il suo viaggio in direzione, ma solo per assistere alla finalissima delle ATP Finals 2023 tra Jannik. IN– Juanè già in, ma in tribuna e riguarda le ATP Finals 2023. Si gioca al Pala Alpitour dila finalissima tra Jannike Novak. L’esterno colombiano di proprietà dell’Inter in questi giorni si sta allenando con insistenza per cercare di essere a disposizione di mister Simone Inzaghi nella settimana ...