Ct Georgia | «Kvaratskhelia? Barcellona | Real Madrid e Bayern sono su di lui»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 novembre 2023) Il ct della, Willy Sagnol, ha parlato in conferenza stampa prima dell’ultima partita delle qualificazioni europee contro la Spagna. Tra i tanti temi affrontati anche il ruolo e le potenzialità di Kvicha. L’esterno azzurro ha tutte le carte in regola per diventare uno dei giocatori più forti d’Europa. Per adesso il Napoli se lo gode in attesa di vedere come lo impiegherà Mazzarri. Prima di allora però ilno dovrà ancora lavorare per la sua nazionale. Le parole di Sagnol: «Oggi Kvara gioca già in un top club come il Napoli, ma cigiganti del calcio mondiale comeMonaco interessati a lui. Giocare per queste squadre è un sogno per tutti, tutti i calciatori sperano di poter vestire una ...